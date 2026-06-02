ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Мело Тримбл стал первым игроком в истории Единой лиги с тремя разными наградами

31-летний американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл стал первым баскетболистом в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось выиграть три разные индивидуальные награды турнира. Сегодня, 2 июня, Тримбл был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги в сезоне-2025/2026.

В активе американца теперь звания лучшего шестого игрока сезона (2024), MVP плей-офф (2024, 2025) и MVP регулярного чемпионата (2026). До Тримбла ни одному игроку лиги не удавалось собрать три разные индивидуальные награды. Ранее максимум составлял два различных титула.

Сейчас по две разные награды имеют ещё 10 игроков, среди которых Алексей Швед, Андрей Кириленко, Нандо Де Коло, Виктор Хряпа, Ненад Димитриевич.

