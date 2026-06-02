ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Овечкин и Корстин вручили Тримблу приз MVP регулярного сезона Единой лиги

Перед первым матчем финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом приз самому ценному игроку регулярного чемпионата сезона-2025/2026 разыгрывающему армейцев Мело Тримблу вручили генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-я четверть
50 : 38
УНИКС
Казань
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Манфорд, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин, Стюарт, Швед

Фото: ПБК ЦСКА

Тримбл принял участие в 38 матчах. Его средние показатели: 18,3 очка, 2,9 подбора, 4,1 передачи, 1,8 перехвата, 48,4% с игры, 38,6% трёхочковых и 22,6 балла за эффективность. В этом сезоне Тримбл дважды становился самым ценным игроком месяца — в ноябре и январе.

Отметим, Тримбл стал первым игроком в истории Единой лиги, которому удалось выиграть три разные индивидуальные награды турнира.

