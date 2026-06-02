ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Фото: Овечкин с сыном посетил матч финала Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом

Фото: Овечкин с сыном посетил матч финала Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв посетили первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом, который проходит сейчас в столице.

02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-я четверть
50 : 38
УНИКС
Казань
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Манфорд, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин, Стюарт, Швед

По ходу трансляции Овечкина показали на трибунах. Хоккеист следил за игрой вместе со своим сыном Сергеем в компании бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бывшего игрока московского ЦСКА Виталия Фридзона. О присутствии Шипачёва на трибунах сообщили в трансляции.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии полуфинала плей-офф ЦСКА со счётом 4-1 в серии обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань». УНИКС в полуфинале со счётом 4-3 в серии одолел санкт-петербургский «Зенит».

