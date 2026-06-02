Фото: Овечкин с сыном посетил матч финала Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв посетили первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом, который проходит сейчас в столице.

По ходу трансляции Овечкина показали на трибунах. Хоккеист следил за игрой вместе со своим сыном Сергеем в компании бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бывшего игрока московского ЦСКА Виталия Фридзона. О присутствии Шипачёва на трибунах сообщили в трансляции.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии полуфинала плей-офф ЦСКА со счётом 4-1 в серии обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань». УНИКС в полуфинале со счётом 4-3 в серии одолел санкт-петербургский «Зенит».