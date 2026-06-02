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ЦСКА — УНИКС, результат матча 2 июня 2026, счет 91:63, финал Единой лиги ВТБ — 2025/2026.

ЦСКА уверенно обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги
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Во вторник, 2 июня, в Москве состоялся первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный ЦСКА принимал казанский УНИКС. Хозяева паркета со счётом 91:63 (23:23, 25:10, 23:12, 20:18) одержали победу. Таким образом, в серии ведёт ЦСКА со счётом 1-0.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

В составе московской команды лучшим игроком оказался 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл (самый ценный игрок регулярного чемпионата), в его активе 26 очков, два подбора и пять передач при коэффициенте эффективности «+35».

В составе УНИКСа отличился американский центровой Маркус Бингэм, заработавший 15 очков, сделавший семь подборов и два перехвата при коэффициенте эффективности «+17».

Вторая игра серии состоится 4 июня в Москве.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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