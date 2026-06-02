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Емченко: «Зенит» — клуб, который всегда претендует только на первое место

Емченко: «Зенит» — клуб, который всегда претендует только на первое место
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Защитник «Зенита» Владислав Емченко прокомментировал поражение команды в полуфинальной серии с УНИКСом, где петербуржцы вели 3-1, но уступили со счётом 3-4, а также оценил настрой на борьбу за бронзовые медали в серии с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Проще всего найти какие-то отмазки и сдаться, сказать, что мы старались и готовились к финалу, а за бронзу играть не хотим. Не могу назвать это достижением, но я уже не первый год играю за третье место. Конечно, хочется выходить в финал и выигрывать, но не всегда получается так, как ты хочешь. Нужно принимать эту ситуацию. Есть за что бороться. Команда по большей части вышла с отличным настроем на первую игру бронзовой серии.

Сезон получается непростым, было много спадов. Конечно, «Зенит» — клуб, который всегда претендует только на первое место, команда была собрана под такую задачу, все ждали чемпионства. Возможно, в серии с УНИКСом, когда счёт стал 3:1, мы уже поверили, что финал не за горами, дело почти сделано. Всё складывалось удачно. Наверное, это была ключевая ошибка. Казанцы не опустили руки и вырвали итоговую победу», — сказал Емченко в эфире студии Единой лиги в социальной сети VK.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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