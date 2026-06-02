Емченко: «Зенит» — клуб, который всегда претендует только на первое место

Защитник «Зенита» Владислав Емченко прокомментировал поражение команды в полуфинальной серии с УНИКСом, где петербуржцы вели 3-1, но уступили со счётом 3-4, а также оценил настрой на борьбу за бронзовые медали в серии с «Локомотивом-Кубань».

«Проще всего найти какие-то отмазки и сдаться, сказать, что мы старались и готовились к финалу, а за бронзу играть не хотим. Не могу назвать это достижением, но я уже не первый год играю за третье место. Конечно, хочется выходить в финал и выигрывать, но не всегда получается так, как ты хочешь. Нужно принимать эту ситуацию. Есть за что бороться. Команда по большей части вышла с отличным настроем на первую игру бронзовой серии.

Сезон получается непростым, было много спадов. Конечно, «Зенит» — клуб, который всегда претендует только на первое место, команда была собрана под такую задачу, все ждали чемпионства. Возможно, в серии с УНИКСом, когда счёт стал 3:1, мы уже поверили, что финал не за горами, дело почти сделано. Всё складывалось удачно. Наверное, это была ключевая ошибка. Казанцы не опустили руки и вырвали итоговую победу», — сказал Емченко в эфире студии Единой лиги в социальной сети VK.