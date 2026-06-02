Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках первого матча финальной серии в Москве встречались местный ЦСКА и казанский УНИКС. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 2 июня:

ЦСКА — УНИКС — 91:63.

Перед началом матча американский разыгрывающий армейцев Мело Тримбл получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2025/2026.

Следующий матч в финальной серии состоится 4 июня в Москве.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

Достижения сборных России по баскетболу: