Перкинс — Ричу Полу: перестань подрывать позиции Леброна своими высказываниями о Джордане

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс обратился к агенту звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Ричу Полу, который недавно критически отозвался о Майкле Джордане, заявив, что без Скотти Пиппена у Джордана было бы 0-6 в финалах НБА.

«Перестань подрывать позиции Леброна как претендента на звание величайшего игрока своими высказываниями о Майкле Джордане. Речь идёт о том, что люди называют попыткой «контролировать нарратив». Когда он говорит, что без Пиппена у Джордана было бы 0-6 в финалах, реакция на это идёт примерно такая: «Вот, Рич Пол, человек Леброна, пытается раскрутить его как лучшего игрока всех времён». Но это не раскручивает его, а на самом деле делает ситуацию только хуже!» — приводит слова Перкинса портал Pro Football Network.