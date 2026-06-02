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Вембаньяма: после встречи с Поповичем я испытал эмоции, которых давно не чувствовал

Вембаньяма: после встречи с Поповичем я испытал эмоции, которых давно не чувствовал
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился эмоциями от встречи с легендарным американским тренером Грегом Поповичем после выхода «Спёрс» в финал плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, конечно, я виделся с Попом. Сразу после того, как мы прилетели. Эмоции были такими, каких я не испытывал уже очень давно. Даже не знаю, с каких пор. Но теперь нужно справиться с другой задачей – вернуться с небес на землю. Мы ещё ничего не завершили. Нужно осознать, что самое сложное впереди. Работа ещё не закончена», — приводит слова Вембаньямы NBA Courtside в социальной сети Х.

В финале плей-офф НБА «Сан-Антонио» встретится с «Нью-Йорк Никс». Первый матч в этой серии состоится в ночь на 4 июня.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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