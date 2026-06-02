Ухов — о победе над УНИКСом: выдержали давление и навязали свою игру

Защитник ЦСКА Иван Ухов после разгромной победы над УНИКСом в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (91:63) заявил, что команде удалось выдержать стартовое давление соперника и навязать ему свою игру.

«Знали, что УНИКС начинает сильно давить с самого начала и попытается навязать свой баскетбол. Сегодня у нас получилось выдержать это давление и в итоге навязать свою игру сопернику», — приводит слова Ухова пресс-служба армейцев.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл (26 очков, два подбора и пять передач). Второй матч серии пройдёт 4 июня в Москве.