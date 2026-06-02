Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ухов — о победе над УНИКСом: выдержали давление и навязали свою игру

Ухов — о победе над УНИКСом: выдержали давление и навязали свою игру
Комментарии

Защитник ЦСКА Иван Ухов после разгромной победы над УНИКСом в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (91:63) заявил, что команде удалось выдержать стартовое давление соперника и навязать ему свою игру.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

«Знали, что УНИКС начинает сильно давить с самого начала и попытается навязать свой баскетбол. Сегодня у нас получилось выдержать это давление и в итоге навязать свою игру сопернику», — приводит слова Ухова пресс-служба армейцев.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл (26 очков, два подбора и пять передач). Второй матч серии пройдёт 4 июня в Москве.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Получил MVP от Овечкина и вёл за собой ЦСКА. Тримбл уничтожил УНИКС в первой игре финала
Получил MVP от Овечкина и вёл за собой ЦСКА. Тримбл уничтожил УНИКС в первой игре финала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android