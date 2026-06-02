Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис прокомментировал победу над УНИКСом в первом матче финальной серии

Пистиолис прокомментировал победу над УНИКСом в первом матче финальной серии
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над УНИКСом (91:63; 1-0) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

«Прежде всего, позвольте выразить благодарность болельщикам, которые сегодня пришли и создали великолепную атмосферу. Также хочу поздравить Мело Тримбла с титулом MVP, он заслужил этот трофей. Что касается игры, говорили перед матчем, что УНИКС старается играть на 100% в самом начале, мы выдержали этот удар. К сожалению, на старте не выполнили некоторые детали нашего плана на матч, были недостаточно собраны.

И в этот сложный момент у нас нашлось много игроков, которые смогли добавить в своей игре за счёт индивидуальных действий, а после мы уже постепенно вернулись к игровому плану и стали зарабатывать перевес. Для меня ключевым моментом стало то, как команда играла в защите во второй и в третьей четвертях, потому что мы всё практически идеально делали по защитному плану. Теперь нам нужно забыть, что случилось. Счёт серии всего лишь 1-0. Мы понимаем, что через два дня нас ждёт совершенно другой матч, большая разница в первой встрече может сыграть с нами злую шутку», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Смотреть было не на что. ЦСКА слишком легко разобрался с УНИКСом
Смотреть было не на что. ЦСКА слишком легко разобрался с УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android