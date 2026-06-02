Пистиолис прокомментировал победу над УНИКСом в первом матче финальной серии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над УНИКСом (91:63; 1-0) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, позвольте выразить благодарность болельщикам, которые сегодня пришли и создали великолепную атмосферу. Также хочу поздравить Мело Тримбла с титулом MVP, он заслужил этот трофей. Что касается игры, говорили перед матчем, что УНИКС старается играть на 100% в самом начале, мы выдержали этот удар. К сожалению, на старте не выполнили некоторые детали нашего плана на матч, были недостаточно собраны.

И в этот сложный момент у нас нашлось много игроков, которые смогли добавить в своей игре за счёт индивидуальных действий, а после мы уже постепенно вернулись к игровому плану и стали зарабатывать перевес. Для меня ключевым моментом стало то, как команда играла в защите во второй и в третьей четвертях, потому что мы всё практически идеально делали по защитному плану. Теперь нам нужно забыть, что случилось. Счёт серии всего лишь 1-0. Мы понимаем, что через два дня нас ждёт совершенно другой матч, большая разница в первой встрече может сыграть с нами злую шутку», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.