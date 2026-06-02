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«ЦСКА был намного лучше нас». Тренер УНИКСа Перасович — о поражении в первом матче финала

«ЦСКА был намного лучше нас». Тренер УНИКСа Перасович — о поражении в первом матче финала
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА (63:91; 0-1) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой. За исключением, наверное, первой четверти, они были намного лучше нас. С самого начала соперник играл очень жёстко, наша реакция на это получилась плохой. Нам нужно пересмотреть этот матч и понять, что мы сделали плохо, необходимо улучшить игру, чтобы далее бороться с ЦСКА», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

Второй матч финальной серии состоится 4 июня в Москве.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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