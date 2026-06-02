«ЦСКА был намного лучше нас». Тренер УНИКСа Перасович — о поражении в первом матче финала

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА (63:91; 0-1) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой. За исключением, наверное, первой четверти, они были намного лучше нас. С самого начала соперник играл очень жёстко, наша реакция на это получилась плохой. Нам нужно пересмотреть этот матч и понять, что мы сделали плохо, необходимо улучшить игру, чтобы далее бороться с ЦСКА», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

Второй матч финальной серии состоится 4 июня в Москве.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.