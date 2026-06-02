Победа над УНИКСом стала самой крупной для ЦСКА в истории Единой лиги

Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счётом 91:63 и установил новый рекорд очных встреч в турнире.

Разница в 28 очков стала крупнейшей победой армейцев над УНИКСом в истории лиги. Предыдущее достижение держалось более 11 лет — 8 декабря 2014 года ЦСКА выиграл у казанцев со счётом 75:51 (разница в 24 очка).

Ключевую роль в новом достижении сыграл американский разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 23 очка к большому перерыву. Во второй половине ЦСКА продолжил наращивать преимущество и довёл матч до победы.

Следующая игра финальной серии состоится 4 июня в Москве.