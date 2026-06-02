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Победа над УНИКСом стала самой крупной для ЦСКА в истории Единой лиги

Победа над УНИКСом стала самой крупной для ЦСКА в истории Единой лиги
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Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счётом 91:63 и установил новый рекорд очных встреч в турнире.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

Разница в 28 очков стала крупнейшей победой армейцев над УНИКСом в истории лиги. Предыдущее достижение держалось более 11 лет — 8 декабря 2014 года ЦСКА выиграл у казанцев со счётом 75:51 (разница в 24 очка).

Ключевую роль в новом достижении сыграл американский разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 23 очка к большому перерыву. Во второй половине ЦСКА продолжил наращивать преимущество и довёл матч до победы.

Следующая игра финальной серии состоится 4 июня в Москве.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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