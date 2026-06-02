Тренер «Зенита» Вергун высказался о предстоящем втором матче серии с «Локомотивом-Кубань»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун высказался о предстоящем втором матче серии за третье место сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 3 июня в Санкт-Петербурге.

«Очень важно понять, что сделан всего лишь один шаг. Следующая задача — это вторая игра. Вторая игра за то, чтобы сохранить преимущество своей площадки. В отличие от серии до четырёх побед, в серии до трёх побед это имеет колоссальное значение, поскольку следующие две встречи будут на выезде, очень важно для нас закрыть этот вопрос дома. Поэтому все мысли только о второй игре. Нужно сделать правильные выводы про вещи, которые мы можем делать лучше, либо улучшить то, что у нас получалось неплохо. Очень надеемся, что будет достаточно времени для всех, чтобы восстановить свои кондиции и быть готовыми к следующей схватке. Ещё раз благодарны болельщикам за их поддержку. Ждём завтра на матче и будем стараться порадовать», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Зенита».