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Тренер «Зенита» Вергун высказался о предстоящем втором матче серии с «Локомотивом-Кубань»

Тренер «Зенита» Вергун высказался о предстоящем втором матче серии с «Локомотивом-Кубань»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун высказался о предстоящем втором матче серии за третье место сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 3 июня в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень важно понять, что сделан всего лишь один шаг. Следующая задача — это вторая игра. Вторая игра за то, чтобы сохранить преимущество своей площадки. В отличие от серии до четырёх побед, в серии до трёх побед это имеет колоссальное значение, поскольку следующие две встречи будут на выезде, очень важно для нас закрыть этот вопрос дома. Поэтому все мысли только о второй игре. Нужно сделать правильные выводы про вещи, которые мы можем делать лучше, либо улучшить то, что у нас получалось неплохо. Очень надеемся, что будет достаточно времени для всех, чтобы восстановить свои кондиции и быть готовыми к следующей схватке. Ещё раз благодарны болельщикам за их поддержку. Ждём завтра на матче и будем стараться порадовать», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Зенита».

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