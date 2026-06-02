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Беленицкий: позволили ЦСКА играть в свой баскетбол, сами скатывались в «геройский» баскет

Беленицкий: позволили ЦСКА играть в свой баскетбол, сами скатывались в «геройский» баскет
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Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (63:91; 0-1) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

«Игра для нас получилась тяжёлой. Мы уступили в агрессии, что заметно и по подборам, и в целом. Дали хозяевам выполнить много открытых бросков, армейцы забили 50% трёхочковых. Позволили ЦСКА играть в свой баскетбол, а сами не реализовали лёгкие атаки. В нападении порой скатывались в «геройский» баскетбол, когда каждый действовал сам за себя. Было мало результативных передач, командная игра практически отсутствовала. Считаю, в этом наша главная проблема. Но позади только первый матч. Ко второй встрече постараемся сделать выводы и исправиться», — приводит слова Беленицкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, второй матч финальной серии состоится 4 июня в Москве.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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