Беленицкий: позволили ЦСКА играть в свой баскетбол, сами скатывались в «геройский» баскет

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (63:91; 0-1) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Игра для нас получилась тяжёлой. Мы уступили в агрессии, что заметно и по подборам, и в целом. Дали хозяевам выполнить много открытых бросков, армейцы забили 50% трёхочковых. Позволили ЦСКА играть в свой баскетбол, а сами не реализовали лёгкие атаки. В нападении порой скатывались в «геройский» баскетбол, когда каждый действовал сам за себя. Было мало результативных передач, командная игра практически отсутствовала. Считаю, в этом наша главная проблема. Но позади только первый матч. Ко второй встрече постараемся сделать выводы и исправиться», — приводит слова Беленицкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, второй матч финальной серии состоится 4 июня в Москве.