«Просто молиться». Тренер «Нью-Йорка» Браун — о плане игры против Вембаньямы

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун с юмором ответил на вопрос, как его команда планирует сдерживать звёздного французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму в финальной серии плей-офф НБА. Первый матч финала состоится в ночь на 4 июня в Сан-Антонио.

«Просто молиться. У меня есть приятели-монахи, но я не могу к ним пойти – у него там уже всё схвачено. Вообще ты просто надеешься, что сможешь найти способы заставить такого парня попотеть», — приводит слова Майка Брауна SNY Knicks в социальной сети Х.

«Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют в финале НБА впервые с 1999 года.