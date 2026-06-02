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«Просто молиться». Тренер «Нью-Йорка» Браун — о плане игры против Вембаньямы

«Просто молиться». Тренер «Нью-Йорка» Браун — о плане игры против Вембаньямы
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун с юмором ответил на вопрос, как его команда планирует сдерживать звёздного французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму в финальной серии плей-офф НБА. Первый матч финала состоится в ночь на 4 июня в Сан-Антонио.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Просто молиться. У меня есть приятели-монахи, но я не могу к ним пойти – у него там уже всё схвачено. Вообще ты просто надеешься, что сможешь найти способы заставить такого парня попотеть», — приводит слова Майка Брауна SNY Knicks в социальной сети Х.

«Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют в финале НБА впервые с 1999 года.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
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