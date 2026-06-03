Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Сан-Антонио» Касл: у нас в команде лучший игрок мира

Защитник «Сан-Антонио» Касл: у нас в команде лучший игрок мира
Комментарии

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл рассказал о роли Виктора Вембаньямы в успехе команды и пути к финалу НБА-2026, назвав французского центрового лучшим игроком мира.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я просто думаю, что наша стабильность и сплочённость сформировали отличные привычки в нашей раздевалке. А поскольку нашим лидером является Вик – с учётом того, насколько он хорош и насколько молод, – и при этом у него нет никакого эго, считаю, это заряжает всю нашу команду потрясающей энергией. Особенно в начале этого года, в январе, когда у нас была длинная победная серия – не помню точно, сколько матчей подряд мы выиграли. Но именно такая уверенность и игровой ритм перед плей-офф – это то, что тебе нужно. Думаю, мы поймали свою игру в правильный момент. И да, ещё у нас в команде лучший игрок мира», — приводит слова Касла пресс-служба NBA.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Читайте далее:
В тени Вембаньямы. Как лучший шестой игрок НБА помог «Сан-Антонио» выйти в финал
В тени Вембаньямы. Как лучший шестой игрок НБА помог «Сан-Антонио» выйти в финал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android