Защитник «Сан-Антонио» Касл: у нас в команде лучший игрок мира

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл рассказал о роли Виктора Вембаньямы в успехе команды и пути к финалу НБА-2026, назвав французского центрового лучшим игроком мира.

«Я просто думаю, что наша стабильность и сплочённость сформировали отличные привычки в нашей раздевалке. А поскольку нашим лидером является Вик – с учётом того, насколько он хорош и насколько молод, – и при этом у него нет никакого эго, считаю, это заряжает всю нашу команду потрясающей энергией. Особенно в начале этого года, в январе, когда у нас была длинная победная серия – не помню точно, сколько матчей подряд мы выиграли. Но именно такая уверенность и игровой ритм перед плей-офф – это то, что тебе нужно. Думаю, мы поймали свою игру в правильный момент. И да, ещё у нас в команде лучший игрок мира», — приводит слова Касла пресс-служба NBA.