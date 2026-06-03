Чемпион Европы Моргунов высказался о поражении «Зенита» в серии с УНИКСом

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Моргунов поделился мнением об исходе полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом (3-4), в которой петербургский клуб упустил преимущество 3-1.

«Можно было ожидать, что «Зенит» отдаст серию при счёте 3:1? Это разговор из серии «какова вероятность встретить динозавра на улице? 50 на 50 – или встретишь, или нет». Вот так же можно говорить про то, предполагал ли кто-то, что «Зенит» уступит. Другой вопрос – когда команда уступает в серии, ведя 3:1, кроме как провал это не назовёшь.

Каждая новая встреча начинается со счёта 0:0, и не важно, сколько ты до этого выиграл или проиграл. Нужно выходить и выиграть каждый последующий матч. В то же время, в очередной раз стало понятно, почему последнее время тренеры всё меньше и меньше хотят возглавлять команды по ходу сезона, если это не последний шанс твоей жизни. В определённой мере Деяну Радоньичу не повезло», — сказал Моргунов в эфире студии Единой лиги в социальной сети VK.