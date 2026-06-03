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Чемпион Европы Моргунов высказался о поражении «Зенита» в серии с УНИКСом

Чемпион Европы Моргунов высказался о поражении «Зенита» в серии с УНИКСом
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Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Моргунов поделился мнением об исходе полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом (3-4), в которой петербургский клуб упустил преимущество 3-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Можно было ожидать, что «Зенит» отдаст серию при счёте 3:1? Это разговор из серии «какова вероятность встретить динозавра на улице? 50 на 50 – или встретишь, или нет». Вот так же можно говорить про то, предполагал ли кто-то, что «Зенит» уступит. Другой вопрос – когда команда уступает в серии, ведя 3:1, кроме как провал это не назовёшь.

Каждая новая встреча начинается со счёта 0:0, и не важно, сколько ты до этого выиграл или проиграл. Нужно выходить и выиграть каждый последующий матч. В то же время, в очередной раз стало понятно, почему последнее время тренеры всё меньше и меньше хотят возглавлять команды по ходу сезона, если это не последний шанс твоей жизни. В определённой мере Деяну Радоньичу не повезло», — сказал Моргунов в эфире студии Единой лиги в социальной сети VK.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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