Американец Мело Тримбл высказался о встрече с Александром Овечкиным на финале Единой лиги

31-летний американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, признанный самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги в сезоне-2025/2026, высказался о встрече с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Звёздный хоккеист посетил матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где ЦСКА обыграл УНИКС (91:63). Овечкин вручил игроку приз MVP регулярки.

«Овечкин? У нас на родине он настоящая звезда. Да, конечно, я знаю, кто он такой. Думаю, он лучший в своём деле. И он из России.

Честно говоря, я не так много знаю о хоккее, потому что там, где я вырос, его почти не смотрят. Но мы, конечно, знаем, кто такой Овечкин. Для меня было особенным опытом просто находиться рядом с человеком, который у меня на родине считается настоящим героем. Он пришёл посмотреть мою игру. Возможность пообщаться с ним, побыть рядом — это было очень круто для меня.

Я не думаю, что кто-то может быть таким, как он. Но я стараюсь делать то, что умею лучше всего: играть в баскетбол и двигаться вперёд, — приводит слова Тримбла телеграм-канал Единой лиги.

Вторая игра серии состоится 4 июня в Москве.