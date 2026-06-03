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Американец Мело Тримбл высказался о встрече с Александром Овечкиным на финале Единой лиги

Американец Мело Тримбл высказался о встрече с Александром Овечкиным на финале Единой лиги
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31-летний американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, признанный самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги в сезоне-2025/2026, высказался о встрече с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Звёздный хоккеист посетил матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где ЦСКА обыграл УНИКС (91:63). Овечкин вручил игроку приз MVP регулярки.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

«Овечкин? У нас на родине он настоящая звезда. Да, конечно, я знаю, кто он такой. Думаю, он лучший в своём деле. И он из России.

Честно говоря, я не так много знаю о хоккее, потому что там, где я вырос, его почти не смотрят. Но мы, конечно, знаем, кто такой Овечкин. Для меня было особенным опытом просто находиться рядом с человеком, который у меня на родине считается настоящим героем. Он пришёл посмотреть мою игру. Возможность пообщаться с ним, побыть рядом — это было очень круто для меня.

Я не думаю, что кто-то может быть таким, как он. Но я стараюсь делать то, что умею лучше всего: играть в баскетбол и двигаться вперёд, — приводит слова Тримбла телеграм-канал Единой лиги.

Вторая игра серии состоится 4 июня в Москве.

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