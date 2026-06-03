54% читателей «Чемпионата» считают, что ЦСКА победит УНИКС в финальной серии Единой лиги

2 июня началась финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Ранее «Чемпионат» проводил опрос, в котором предлагал выбрать победителя этого противостояния.

Голосование завершилось 2 июня перед началом первого матча. Предлагаем ознакомиться с результатами опроса. Согласно его результатам, 53,6% опрошенных считают фаворитом ЦСКА, тогда как 46,4% отдали предпочтение УНИКСу.

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Напомним, победу в первом матче со счётом 91:63 одержал ЦСКА. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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