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54% читателей «Чемпионата» считают, что ЦСКА победит УНИКС в финальной серии Единой лиги

54% читателей «Чемпионата» считают, что ЦСКА победит УНИКС в финальной серии Единой лиги
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2 июня началась финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Ранее «Чемпионат» проводил опрос, в котором предлагал выбрать победителя этого противостояния.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

Голосование завершилось 2 июня перед началом первого матча. Предлагаем ознакомиться с результатами опроса. Согласно его результатам, 53,6% опрошенных считают фаворитом ЦСКА, тогда как 46,4% отдали предпочтение УНИКСу.

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Напомним, победу в первом матче со счётом 91:63 одержал ЦСКА. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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