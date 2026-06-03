Единая лига: расписание матчей за третье место на 3 июня

В среду, 3 июня, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день серии за третье место, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 3 июня (время — московское):

19:30. «Зенит» — «Локомотив-Кубань» (счёт в серии 1-0).

В первом матче петербуржцы дома обыграли «Локомотив-Кубань» со счётом 82:80. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Георгий Жбанов (22 очка). У краснодарцев 19 очков набрал Патрик Миллер.

Видео. Достижения сборных России по баскетболу: