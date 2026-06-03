Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2025/2026?

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2025/2026?
Комментарии

В ночь на 4 июня мск стартует финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой сыграют «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и определить, кто станет чемпионом НБА в сезоне-2025/2026.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Первый матч серии начнётся в 3:30 по московскому времени. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Напомним, «Сан-Антонио» в финале Западной конференции обыграл действующих чемпионов — «Оклахома-Сити Тандер» (4-3 в серии). А «Нью-Йорк» в финале Востока был сильнее «Кливленд Кавальерс» (4-0).

Следите за финалом НБА на «Чемпионате»:
Финал НБА — 2026. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. LIVE!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android