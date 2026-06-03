Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2025/2026?

В ночь на 4 июня мск стартует финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой сыграют «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и определить, кто станет чемпионом НБА в сезоне-2025/2026.

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Первый матч серии начнётся в 3:30 по московскому времени. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Напомним, «Сан-Антонио» в финале Западной конференции обыграл действующих чемпионов — «Оклахома-Сити Тандер» (4-3 в серии). А «Нью-Йорк» в финале Востока был сильнее «Кливленд Кавальерс» (4-0).

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