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Стефен Карри объяснил переход в Li-Ning

Стефен Карри объяснил переход в Li-Ning
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри официально объявил о подписании 10-летнего контракта с китайским брендом Li-Ning. По словам баскетболиста, он решил сменить Under Armour после того, как опробовал кроссовки Дуэйна Уэйда и Джимми Батлера.

«На протяжении всего периода, когда я был свободным агентом в сфере кроссовок, я был впечатлён качеством, комфортом и эксплуатационными характеристиками обуви Li-Ning.

Именно в то время, когда я играл в кроссовках Дуэйна Уэйда и Джимми Батлера, я понял, что Li-Ning может стать тем партнёром, который сможет воплотить в жизнь те инновации и дизайн, которые я хочу видеть в бренде Curry Brand», — написал Карри на сайте Thirty Ink.

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