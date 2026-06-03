Вембаньяма может получить $ 300 млн за новый контракт с «Сан-Антонио» — Mundo Deportivo

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма может заключить новый контракт на $ 300 млн, сообщает издание Mundo Deportivo.

Так, если Вембаньяма заключит новый, максимальный контракт на пять лет, стоимость соглашения будет оцениваться в $ 251 млн. Однако если француз сможет выполнить так называемое «правило Деррика Роуза» (дважды войти в сборную сезона/дважды выйти в стартовом составе Матча всех звёзд/стать MVP сезона), соглашение возрастёт до $ 301 млн.

Напомним, первый матч финала НБА «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» состоится 4 июня, начало — в 3:30 мск.