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Вембаньяма может получить $ 300 млн за новый контракт с «Сан-Антонио» — Mundo Deportivo

Вембаньяма может получить $ 300 млн за новый контракт с «Сан-Антонио» — Mundo Deportivo
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма может заключить новый контракт на $ 300 млн, сообщает издание Mundo Deportivo.

Так, если Вембаньяма заключит новый, максимальный контракт на пять лет, стоимость соглашения будет оцениваться в $ 251 млн. Однако если француз сможет выполнить так называемое «правило Деррика Роуза» (дважды войти в сборную сезона/дважды выйти в стартовом составе Матча всех звёзд/стать MVP сезона), соглашение возрастёт до $ 301 млн.

Напомним, первый матч финала НБА «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» состоится 4 июня, начало — в 3:30 мск.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Подробнее о будущем контракте:
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Новости. Баскетбол
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