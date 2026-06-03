Вембаньяма устроил команде просмотр хоррора «Обсессия» после выхода в финал плей-офф НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма организовал для команды просмотр фильма «Обсессия», чтобы помочь партнёрам снизить эмоциональное напряжение после победы в седьмом матче финала Западной конференции и переключиться перед финальной серией с «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает журналист Майкл Райт.

Фильм «Обсессия» был выпущен 15 мая 2026 года и ранее был представлен на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года. Бюджет картины составил от $ 750 тыс. до $ 1 млн, однако в прокате фильм собрал более $ 150 млн.

Сюжет рассказывает о мужчине по имени Медведь (Майкл Джонстон), который покупает сверхъестественную игрушку, исполняющую желания. Он загадывает, чтобы его подруга Никки (Инде Наваррет) влюбилась в него. Желание исполняется, но у этого есть последствия.

Первый матч финальной серии между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» пройдёт в ночь 4 июня в Сан-Антонио.