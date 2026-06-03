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Вембаньяма устроил команде просмотр хоррора «Обсессия» после выхода в финал плей-офф НБА

Вембаньяма устроил команде просмотр хоррора «Обсессия» после выхода в финал плей-офф НБА
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма организовал для команды просмотр фильма «Обсессия», чтобы помочь партнёрам снизить эмоциональное напряжение после победы в седьмом матче финала Западной конференции и переключиться перед финальной серией с «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает журналист Майкл Райт.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Фильм «Обсессия» был выпущен 15 мая 2026 года и ранее был представлен на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года. Бюджет картины составил от $ 750 тыс. до $ 1 млн, однако в прокате фильм собрал более $ 150 млн.

Сюжет рассказывает о мужчине по имени Медведь (Майкл Джонстон), который покупает сверхъестественную игрушку, исполняющую желания. Он загадывает, чтобы его подруга Никки (Инде Наваррет) влюбилась в него. Желание исполняется, но у этого есть последствия.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч финальной серии между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» пройдёт в ночь 4 июня в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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