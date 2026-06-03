Руженцев — о победе ЦСКА над УНИКСом: наше преимущество не показывает всю картину игры

Защитник баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал победу над УНИКСом в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 91:63, армейцы повели в серии 1-0.

«Наше преимущество не показывает всю картину игры. Первую четверть мы отчасти смазали. Наверное, сказался перерыв. Он у нас был после полуфинала, который мы завершили раньше, чем УНИКС. В итоге мы нашли свой ритм, нашли свою игру и попали нужные броски», — приводит слова Руженцева издание «Матч ТВ».

Вторая игра финала состоится в четверг, 4 июня, в Москве. Начало встречи — 19:30 мск.

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