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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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«Не сдаются до последнего момента». Бако рассказал о сложности серии с «Локомотивом»

«Не сдаются до последнего момента». Бако рассказал о сложности серии с «Локомотивом»
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Центровой «Зенита» бельгиец Исмаэль Бако высказался о предстоящем втором матче серии за третье место в чемпионате Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который состоится сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны уважать их как соперников. Одна из сильных черт «Локо» — они не сдаются до последнего момента. Даже в последние минуты, когда мы уже думали, что дело сделано, они продолжали атаковать. Так что к этому нам нужно быть более готовыми в следующей игре.

Нам не нужно много менять. Мы должны оставаться уверенными в своей игре и продолжать верить в своих партнеров по команде. Каждый должен выложиться на все сто процентов. При новом тренере некоторые игроки имеют больше шансов проявить себя на паркете. Поэтому я уверен, что многие горят желанием доказать свою состоятельность. Нам просто нужно продолжать играть агрессивно», — приводит слова Бако пресс-служба «Зенита».

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