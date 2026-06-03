«Не сдаются до последнего момента». Бако рассказал о сложности серии с «Локомотивом»

Центровой «Зенита» бельгиец Исмаэль Бако высказался о предстоящем втором матче серии за третье место в чемпионате Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который состоится сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге.

«Мы должны уважать их как соперников. Одна из сильных черт «Локо» — они не сдаются до последнего момента. Даже в последние минуты, когда мы уже думали, что дело сделано, они продолжали атаковать. Так что к этому нам нужно быть более готовыми в следующей игре.

Нам не нужно много менять. Мы должны оставаться уверенными в своей игре и продолжать верить в своих партнеров по команде. Каждый должен выложиться на все сто процентов. При новом тренере некоторые игроки имеют больше шансов проявить себя на паркете. Поэтому я уверен, что многие горят желанием доказать свою состоятельность. Нам просто нужно продолжать играть агрессивно», — приводит слова Бако пресс-служба «Зенита».