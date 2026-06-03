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Капитан ЦСКА Семён Антонов прокомментировал разгромную победу над УНИКСом

Капитан ЦСКА Семён Антонов прокомментировал разгромную победу над УНИКСом
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Капитан ЦСКА Семён Антонов после победы над УНИКСом (91:63) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ заявил, что в какой-то момент нападение армейцев буксовало, но команда верила в выбранную тактику и уже во второй четверти играла первым номером.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

— ЦСКА в целом очень убедительно провёл встречу, но будто бы проспал рывок УНИКСа 8:0.
— Не могу так сказать. Казанцы всегда агрессивно начинают первую и третью четверти. Дима Кулагин и Маркус Бингэм забили тяжёлые броски. Наверное, в этот момент где‑то нападение наше буксовало, за счёт чего произошла такая разница. Но верили в выбранную на этот матч тактику, работали и в принципе во второй четверти уже играли первым номером.

— Что стало переломным моментом?
— Сложно выделить какой‑то один момент. Командная работа, в защите прежде всего помогали друг другу, старались остановить лидеров соперника. Смогли в нужный момент реализовать броски и на перерыв ушли с хорошим преимуществом. В третьей четверти УНИКС старался вернуться в игру, но мы смогли содержать этот натиск. В последней четверти была большая разница, и мы уже смогли распределить нагрузку между игроками, — приводит слова Антонова издание «Матч ТВ».

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