Капитан ЦСКА Семён Антонов прокомментировал разгромную победу над УНИКСом

Капитан ЦСКА Семён Антонов после победы над УНИКСом (91:63) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ заявил, что в какой-то момент нападение армейцев буксовало, но команда верила в выбранную тактику и уже во второй четверти играла первым номером.

— ЦСКА в целом очень убедительно провёл встречу, но будто бы проспал рывок УНИКСа 8:0.

— Не могу так сказать. Казанцы всегда агрессивно начинают первую и третью четверти. Дима Кулагин и Маркус Бингэм забили тяжёлые броски. Наверное, в этот момент где‑то нападение наше буксовало, за счёт чего произошла такая разница. Но верили в выбранную на этот матч тактику, работали и в принципе во второй четверти уже играли первым номером.

— Что стало переломным моментом?

— Сложно выделить какой‑то один момент. Командная работа, в защите прежде всего помогали друг другу, старались остановить лидеров соперника. Смогли в нужный момент реализовать броски и на перерыв ушли с хорошим преимуществом. В третьей четверти УНИКС старался вернуться в игру, но мы смогли содержать этот натиск. В последней четверти была большая разница, и мы уже смогли распределить нагрузку между игроками, — приводит слова Антонова издание «Матч ТВ».