«Знакомы через рукопожатие, и это радость». Капитан баскетбольного ЦСКА — об Игдисамове

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА россиянин Семён Антонов прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на должность главного тренера футбольного ЦСКА.

«Мой сын учится с его сыном в одном классе. Поэтому для нас это большая радость, что мы знакомы через одно рукопожатие. Сейчас сезон закончился, и, наверное, будут какие‑то перестройки в команде. Не знаю, как это все закончится, но мы всегда будем поддерживать команду и игроков, несмотря на результат, несмотря на то, что бывают хорошие и смутные времена», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

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