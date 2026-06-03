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Марк Тейтум: НБА в Европе может стартовать в октябре 2027 года

Марк Тейтум: НБА в Европе может стартовать в октябре 2027 года
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Заместитель комиссара НБА Марк Тейтум подтвердил, что запуск лиги НБА в Европе запланирован на октябрь 2027 года. Он также сообщил, что НБА готова продолжить проект совместно с ФИБА и партнёрами даже без соглашения с Евролигой.

«Мы создаём систему, которая принесёт пользу европейским клубам начиная с октября 2027 года. В конце месяца будут окончательно согласованы предложения, после чего мы приступим к реализации нашего плана. Конкретных сроков объявления результатов нет; нам необходимо завершить переговоры с клубами, чтобы турнир стартовал в октябре 2027 года.

Мы продолжаем вести активные переговоры с Евролигой. Мы считаем, что все стороны должны быть согласованы, и мы также реалистичны; мы готовы продолжить работу с ФИБА и нашими партнёрами, если это необходимо. В ближайшие пару недель состоится встреча с Евролигой.

Речь не идёт о извлечении прибыли; огромная часть средств вернётся в виде инвестиций в европейский баскетбол. Всё остальное — просто неверное представление. Около 90% доходов останется в Европе», — приводит слова Тейтума обозреватель Eurohoops Арис Баркас.

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