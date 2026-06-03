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Форвард армейцев Курбанов объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала

Форвард армейцев Курбанов объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала
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Форвард баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над УНИКСом (91:63) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Армейцы повели в серии со счётом 1-0.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

— ЦСКА в целом очень убедительно провёл матч, но вначале пропустили рывок от УНИКСа — 0:8. Почему?
— Мне показалось, что немножко сказался перерыв после полуфинальной серии. Поэтому нужно было поймать игровой ритм. Казанцы очень активно начали. У нас были неплохие атаки, но мы их как раз не реализовали. Потом, через несколько минут, когда первый стресс уже сошёл, начали потихоньку возвращаться в игру и выполнять наш план как в нападении, так и в защите.

— Что считаешь главной составляющей этой победы?
— Хорошую защиту. Казанцы набрали чуть более 60 очков. Для такой хорошей атакующей команды это мало. Ну, и наши защитные действия давали нам уверенность в нападении. Лидеры команды поймали ритм в атаке, — приводит слова Курбанова издание «Матч ТВ».

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