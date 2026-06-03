Форвард армейцев Курбанов объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала

Форвард баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над УНИКСом (91:63) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Армейцы повели в серии со счётом 1-0.

— ЦСКА в целом очень убедительно провёл матч, но вначале пропустили рывок от УНИКСа — 0:8. Почему?

— Мне показалось, что немножко сказался перерыв после полуфинальной серии. Поэтому нужно было поймать игровой ритм. Казанцы очень активно начали. У нас были неплохие атаки, но мы их как раз не реализовали. Потом, через несколько минут, когда первый стресс уже сошёл, начали потихоньку возвращаться в игру и выполнять наш план как в нападении, так и в защите.

— Что считаешь главной составляющей этой победы?

— Хорошую защиту. Казанцы набрали чуть более 60 очков. Для такой хорошей атакующей команды это мало. Ну, и наши защитные действия давали нам уверенность в нападении. Лидеры команды поймали ритм в атаке, — приводит слова Курбанова издание «Матч ТВ».