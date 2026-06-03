Вяльцев: УНИКС — нестабильная команда. Это факт

Чемпион Единой лиги ВТБ россиянин Егор Вяльцев прокомментировал поражение казанского УНИКСа в первом матче финальной серии плей-офф с московским ЦСКА (63:91).

«Это моё субъективное мнение: ЦСКА более организованны, поэтому они и являются чемпионами регулярного чемпионата. За счёт этого команда действительно показывает такой уровень игры — достаточно стабильно играет все 40 минут. А вот УНИКС — очень талантливая команда, но нестабильная. Это факт», — приводит слова Вяльцева «Матч ТВ».

Напомним, второй матч серии ЦСКА – УНИКС состоится 4 июня, начало – в 19:30 мск.

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