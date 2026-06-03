Вяльцев: УНИКС — нестабильная команда. Это факт
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Чемпион Единой лиги ВТБ россиянин Егор Вяльцев прокомментировал поражение казанского УНИКСа в первом матче финальной серии плей-офф с московским ЦСКА (63:91).
Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков
«Это моё субъективное мнение: ЦСКА более организованны, поэтому они и являются чемпионами регулярного чемпионата. За счёт этого команда действительно показывает такой уровень игры — достаточно стабильно играет все 40 минут. А вот УНИКС — очень талантливая команда, но нестабильная. Это факт», — приводит слова Вяльцева «Матч ТВ».
Напомним, второй матч серии ЦСКА – УНИКС состоится 4 июня, начало – в 19:30 мск.
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