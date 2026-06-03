Владимир Гомельский дал прогноз на серию ЦСКА — УНИКС

Комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал прогноз на финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. В первом матче ЦСКА одержал победу со счётом 91:63.

«Очень надеюсь, что в итоге ЦСКА реализует не только преимущество своей площадки, но и вообще своё преимущество — особенно в игроках периметра, задней линии. Счёт серии? Записывайте: 4-2 в пользу ЦСКА. Но это спорт, конкретно баскетбол — в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно.

Ожидаю азартного, зрелищного баскетбола с участием двух отличных команд. Как жалко, что мы не представлены в евротурнирах, но это не от нас зависит. Уверен, обе эти команды плюс «Зенит» могли бы там успешно выступать», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Напомним, второй матч серии ЦСКА — УНИКС состоится 4 июня, начало — в 19:30 мск.