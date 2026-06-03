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Владимир Гомельский дал прогноз на серию ЦСКА — УНИКС

Владимир Гомельский дал прогноз на серию ЦСКА — УНИКС
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Комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал прогноз на финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. В первом матче ЦСКА одержал победу со счётом 91:63.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 63
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Кливленд - 17, Ухов - 13, Уэйр - 7, Руженцев - 7, Митрович - 6, Астапкович - 5, Жан-Шарль - 4, Чадов - 3, Антонов - 3, Карпенко, Курбанов
УНИКС: Бингэм - 15, Швед - 11, Беленицкий - 9, Д. Кулагин - 7, Рейнольдс - 5, Абдулбасиров - 5, Ли - 3, Захаров - 3, Стюарт - 3, Лопатин - 2, Манфорд, Стуленков

«Очень надеюсь, что в итоге ЦСКА реализует не только преимущество своей площадки, но и вообще своё преимущество — особенно в игроках периметра, задней линии. Счёт серии? Записывайте: 4-2 в пользу ЦСКА. Но это спорт, конкретно баскетбол — в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно.

Ожидаю азартного, зрелищного баскетбола с участием двух отличных команд. Как жалко, что мы не представлены в евротурнирах, но это не от нас зависит. Уверен, обе эти команды плюс «Зенит» могли бы там успешно выступать», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Напомним, второй матч серии ЦСКА — УНИКС состоится 4 июня, начало — в 19:30 мск.

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