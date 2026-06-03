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Nike выпустил рекламу с Леброном Джеймсом и Криштиану Роналду в ваннах со льдом

Nike выпустил рекламу с Леброном Джеймсом и Криштиану Роналду в ваннах со льдом
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Nike выпустил рекламную кампанию кроссовок Mind Slide с участием четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. На фото спортсмены сидят в индивидуальных ваннах со льдом и касаются кулаками.

«Определите величие. Затем переопределите его», — подписала публикацию компания в социальной сети Х.

Криштиану Роналду и Леброн Джеймс

Криштиану Роналду и Леброн Джеймс

Фото: Nike

Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА, четырёхкратный MVP финала, четырёхкратный MVP регулярного сезона, 22 раза участвовал в Матче всех звёзд и является лучшим бомбардиром в истории лиги.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный лучший футболист мира по версии ФИФА. У него 35 трофеев в карьере, а также больше всех голов и голевых передач в истории Лиги чемпионов.

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