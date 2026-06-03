Центровой УНИКСа раскрыл, что казанцы намерены делать для победы над ЦСКА во втором матче

32-летний российский центровой казанского клуба УНИКС Руслан Абдулбасиров поделился мыслями насчёт второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ между своей командой с московским клубом ЦСКА. Вторая встреча пройдёт завтра, 4 июня, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Во втором матче с ЦСКА нам необходимо действовать жёстче, сохранять концентрацию с самого начала и до конца встречи, а также играть в свой баскетбол», — приводит слова Руслана Абдулбасирова пресс-служба команды.

На данный момент счёт в финальной серии Единой лиги — 1-0 в пользу московской команды.