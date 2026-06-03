Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой УНИКСа раскрыл, что казанцы намерены делать для победы над ЦСКА во втором матче

Центровой УНИКСа раскрыл, что казанцы намерены делать для победы над ЦСКА во втором матче
Комментарии

32-летний российский центровой казанского клуба УНИКС Руслан Абдулбасиров поделился мыслями насчёт второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ между своей командой с московским клубом ЦСКА. Вторая встреча пройдёт завтра, 4 июня, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во втором матче с ЦСКА нам необходимо действовать жёстче, сохранять концентрацию с самого начала и до конца встречи, а также играть в свой баскетбол», — приводит слова Руслана Абдулбасирова пресс-служба команды.

На данный момент счёт в финальной серии Единой лиги — 1-0 в пользу московской команды.

Материалы по теме
Провал УНИКСа в одной игре можно пережить. Разбираем старт финала Единой лиги
Провал УНИКСа в одной игре можно пережить. Разбираем старт финала Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android