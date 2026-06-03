Тренер «Локо» Томович рассказал, что клубу нужно поменять перед второй игрой с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии второго матча серии за третье место сезона-2025/2026 c «Зенитом», которая начнётся сегодня, 3 июня, в 19:30 мск в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена».

«Главное, что нам нужно поменять ко второму матчу – это отношение. В понедельник мы играли слишком мягко, уступили в борьбе за множество ничейных мячей. Нам нужно больше энергии, прежде всего в защите. Мы обсудили это с командой, и я верю, что парни отреагируют правильно, отдадутся предстоящей игре с полной концентрацией», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.