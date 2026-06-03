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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Тренер «Локо» Томович рассказал, что клубу нужно поменять перед второй игрой с «Зенитом»

Тренер «Локо» Томович рассказал, что клубу нужно поменять перед второй игрой с «Зенитом»
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии второго матча серии за третье место сезона-2025/2026 c «Зенитом», которая начнётся сегодня, 3 июня, в 19:30 мск в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главное, что нам нужно поменять ко второму матчу – это отношение. В понедельник мы играли слишком мягко, уступили в борьбе за множество ничейных мячей. Нам нужно больше энергии, прежде всего в защите. Мы обсудили это с командой, и я верю, что парни отреагируют правильно, отдадутся предстоящей игре с полной концентрацией», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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