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Гарнетт раскритиковал Вембаньяму за слёзы после победы в финале Запада

Гарнетт раскритиковал Вембаньяму за слёзы после победы в финале Запада
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик американец Кевин Гарнетт раскритиковал 22-летнего лидера техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньяму, выступающего на позиции центрового, за чрезмерно эмоциональное поведение после седьмого матча финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Этому пришельцу пришлось пережить немало душевных мук, чтобы сотворить эту сказку. Понимаете? Ему пришлось пережить немало неприятностей, а потом Виктор заплакал в финале Запада. Это было слишком эмоционально для меня. Ему надо сыграть ещё четыре матча, нужно пройти финал», — приводит слова Гарнетта портал Eurohoops.

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