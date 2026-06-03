Гарнетт раскритиковал Вембаньяму за слёзы после победы в финале Запада

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик американец Кевин Гарнетт раскритиковал 22-летнего лидера техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньяму, выступающего на позиции центрового, за чрезмерно эмоциональное поведение после седьмого матча финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103).

«Этому пришельцу пришлось пережить немало душевных мук, чтобы сотворить эту сказку. Понимаете? Ему пришлось пережить немало неприятностей, а потом Виктор заплакал в финале Запада. Это было слишком эмоционально для меня. Ему надо сыграть ещё четыре матча, нужно пройти финал», — приводит слова Гарнетта портал Eurohoops.