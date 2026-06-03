«Вообще выделяется». Овечкин — о лидере ПБК ЦСКА Мело Тримбле

40-летний российский нападающий, чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о 31-летнем американском разыгрывающем защитнике Мело Тримбле, выступающим за команду Единой лиги ВТБ ЦСКА.

«Номер шестой — Мело — вообще выделяется, сразу видно. Вручение награды? Мы просто пожали друг другу руки, пожелал удачи, но думаю, что это не последняя встреча, ещё успеем пообщаться», — приводит слова Овечкина пресс-служба команды.

Перед первой игрой финала Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом, которая завершилась победой армейцев со счётом 91:63, Овечкин вручил Тримблу награду самого ценного игрока (MVP) сезона-2025/2026.