«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»: во сколько начало матча финала НБА, где смотреть трансляцию

Завтра, 4 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио начнётся финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в которой примут участие клубы «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». Это будет первая игра серии.

Начало игры запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события матча. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».