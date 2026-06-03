«Одним рейсом полетим в Вашингтон». Мело Тримбл из ЦСКА — о встрече с Овечкиным

31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», высказался о встрече с 40-летним российским нападающим и чемпионом НХЛ Александром Овечкиным («Вашингтон Кэпиталз») перед первым матчем финальной серии сезона-2025/2026 c УНИКСом (91:63).

«Ключ к победе? Я увидел героя родного города — Овечкина. Не могу дождаться встречи с ним! С ума сойти, потому что мы, возможно, одним рейсом в Вашингтон полетим. Всё может быть», — приводит слова Тримбла пресс-служба команды.

Мело является уроженцем Вашингтона, но студенческую карьеру провёл в колледже штата Мэриленд.