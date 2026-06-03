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«Особенный талант. НБА повезло, что он у них есть». Таунс — о Вембаньяме

«Особенный талант. НБА повезло, что он у них есть». Таунс — о Вембаньяме
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30-летний центровой клуба «Нью-Йорк Никс» американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс лестно высказался в адрес 22-летнего лидера техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньяму, выступающего на позиции центрового.

«Очевидно, что [Вембаньяма] — особенный талант, и НБА повезло, что он у них есть и может продемонстрировать свой талант всему миру. Это кульминация всей его карьеры в баскетболе — выступление в финале НБА», — приводит слова Таунса портал ESPN.

Напомним, «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» встретятся в финальной серии НБА, первый матч которой пройдёт завтра, 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

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