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«Станет великим игроком». Лидер «Нью-Йорка» Брансон похвалил защитника «Сан-Антонио»

«Станет великим игроком». Лидер «Нью-Йорка» Брансон похвалил защитника «Сан-Антонио»
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Лидер и разыгрывающий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высказался о 21-летнем защитнике коллектива «Сан-Антонио Спёрс» Стефоне Касле в преддверии первого матча финальной серии сезона-2025/2026, который состоится в ночь на 4 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он великолепен. Думаю, его интенсивность и напористость особенны. Он буквально играет с чипом в плече. У него был этот навык с тех пор, как я видел его в Коннектикутском университете. То, как он играл в свои первые пару лет карьеры… Он станет великим игроком, великим защитником», — приводит слова Брансона издание ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Cетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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