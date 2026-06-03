«Станет великим игроком». Лидер «Нью-Йорка» Брансон похвалил защитника «Сан-Антонио»

Лидер и разыгрывающий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высказался о 21-летнем защитнике коллектива «Сан-Антонио Спёрс» Стефоне Касле в преддверии первого матча финальной серии сезона-2025/2026, который состоится в ночь на 4 июня.

«Он великолепен. Думаю, его интенсивность и напористость особенны. Он буквально играет с чипом в плече. У него был этот навык с тех пор, как я видел его в Коннектикутском университете. То, как он играл в свои первые пару лет карьеры… Он станет великим игроком, великим защитником», — приводит слова Брансона издание ESPN.