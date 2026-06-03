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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Зенит» — «Локомотив-Кубань», результат матча 3 июня 2026, счет 64:61, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» обыграл «Локо» во втором матче за третье место Единой лиги и повёл в серии 2-0
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В среду, 3 июня, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся второй матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ cезона-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева паркета со счётом 64:61 (13:2; 20:15; 17:16; 14:10) обыграли гостей из Краснодара. Счёт в серии после второй встречи — 2-0.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

Самым ценным игроком в команде из Санкт-Петербурга стал российский центровой Андрей Мартюк, записавший на свой счёт по итогам матча 12 очков, семь подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+19». Больше всех очков в команде набрал защитник Георгий Жбанов — 15.

У «Локомотива» отличился российский разыгрывающий Макар Коновалов — 12 очков, три подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+14».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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