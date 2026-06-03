«Зенит» обыграл «Локо» во втором матче за третье место Единой лиги и повёл в серии 2-0

В среду, 3 июня, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся второй матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ cезона-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева паркета со счётом 64:61 (13:2; 20:15; 17:16; 14:10) обыграли гостей из Краснодара. Счёт в серии после второй встречи — 2-0.

Самым ценным игроком в команде из Санкт-Петербурга стал российский центровой Андрей Мартюк, записавший на свой счёт по итогам матча 12 очков, семь подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+19». Больше всех очков в команде набрал защитник Георгий Жбанов — 15.

У «Локомотива» отличился российский разыгрывающий Макар Коновалов — 12 очков, три подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+14».