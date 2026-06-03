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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 3 июня

Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 3 июня
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В среду, 3 июня, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть матч серии за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результат матча на 3 июня:

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 64:61 (счёт в серии 2-0).

В первой встрече серии клуб из Санкт-Петербурга на домашней арене обыграл краснодарский коллектив «Локомотив-Кубань» со счётом 82:80. Самым результативным игроком игры стал защитник сине-бело-голубых Георгий Жбанов (22 очка). У краснодарцев 19 очков набрал Патрик Миллер.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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