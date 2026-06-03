Гомельский оценил второй матч серии ЕЛ за бронзу между «Зенитом» и «Локо»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением насчёт второго матча серии Единой лиги ВТБ за третье место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» (64:61).

«Начало матча гости провели очень собранно и агрессивно. Ни одного промаха с игры, широкое многообразие в завершающей фазе атаки, отлично выстроенная защита. К середине первой четверти уверенное преимущество в счёте 12:4. Но серия замен у хозяев — и преимущество растаяло. А дальше началась очень тягучая, абсолютно нерезультативная игра, в которой обе команды грешили многочисленными потерями. У «Локо» самым опасным был Миллер, но и у него попаданий было меньше, чем промахов. В «Зените», как и в первом матче, самым результативным и решительным стал Жбанов. В концовку соперники вошли с равными шансами на победу. «Зенит» выиграл 64:61 за счёт более концентрированной обороны, в которой выделялся Роберсон, и отличной игры на подборе Мартюка», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.