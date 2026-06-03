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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«УНИКС показал — можно выиграть три матча кряду». Игрок «Локо» — о поражении от «Зенита»

«УНИКС показал — можно выиграть три матча кряду». Игрок «Локо» — о поражении от «Зенита»
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Разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Макар Коновалов прокомментировал поражение во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

— Очень обидное поражение. Думаю, по сравнению с первой игрой сделали выводы, но нас хватило только на одну половину. В концовке приняли несколько глупых решений. Но серия ещё не закончилась, двигаемся дальше.

— Какой фактор стал ключевым?
— Подбор проиграли в концовке. «Зенит» действовал более жёстко в защите, мы не могли организовать нормальное нападение

— Насколько сложно будет продолжать борьбу, учитывая, что уступаете в серии 0-2?
— Серия всё равно не закончена. Как показал УНИКС с «Зенитом», можно выиграть три матча подряд. Будем стараться до конца и бороться за бронзу, — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

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