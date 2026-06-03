«УНИКС показал — можно выиграть три матча кряду». Игрок «Локо» — о поражении от «Зенита»

Разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Макар Коновалов прокомментировал поражение во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

— Очень обидное поражение. Думаю, по сравнению с первой игрой сделали выводы, но нас хватило только на одну половину. В концовке приняли несколько глупых решений. Но серия ещё не закончилась, двигаемся дальше.

— Какой фактор стал ключевым?

— Подбор проиграли в концовке. «Зенит» действовал более жёстко в защите, мы не могли организовать нормальное нападение

— Насколько сложно будет продолжать борьбу, учитывая, что уступаете в серии 0-2?

— Серия всё равно не закончена. Как показал УНИКС с «Зенитом», можно выиграть три матча подряд. Будем стараться до конца и бороться за бронзу, — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».