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«Играем уже на выживание». Центровой «Зенита» Мартюк — об усталости в серии с «Локо»

«Играем уже на выживание». Центровой «Зенита» Мартюк — об усталости в серии с «Локо»
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Центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Мартюк высказался об усталости после победы во втором матче серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (64:61; счёт в серии 2-0).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

– Серия переезжает в Краснодар, командам предстоит дорога, позади и без того длинный плей-офф. Можно сказать, что оба коллектива уже подустали и не показывают свой абсолютный максимум?
– Конечно. Уже идут игры за третье место, концовка плей-офф. И «Локомотив» сыграл серию с ЦСКА, и мы играли долгую серию с УНИКСом, и четвертьфиналы были энергозатратные. Уверен, что и у «Локомотива», и у нас накопилось достаточное количество микротравм у игроков, усталость ментальная и физическая. Так что играем уже на выживание, можно сказать, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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