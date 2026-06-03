«Играем уже на выживание». Центровой «Зенита» Мартюк — об усталости в серии с «Локо»

Центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Мартюк высказался об усталости после победы во втором матче серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (64:61; счёт в серии 2-0).

– Серия переезжает в Краснодар, командам предстоит дорога, позади и без того длинный плей-офф. Можно сказать, что оба коллектива уже подустали и не показывают свой абсолютный максимум?

– Конечно. Уже идут игры за третье место, концовка плей-офф. И «Локомотив» сыграл серию с ЦСКА, и мы играли долгую серию с УНИКСом, и четвертьфиналы были энергозатратные. Уверен, что и у «Локомотива», и у нас накопилось достаточное количество микротравм у игроков, усталость ментальная и физическая. Так что играем уже на выживание, можно сказать, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.