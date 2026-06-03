«Лучше выиграть в основное время». Мартюк из «Зенита» — о концовке второй игры с «Локо»

Российский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андрей Мартюк прокомментировал победу во втором матче серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (64:61; счёт в серии 2-0).

– Под конец два момента упустил «Локомотив», чтобы сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. Чувствуется облегчение, что не пришлось играть дополнительное время?

– Конечно, в плей-офф лучше выиграть в основное время, нежели в овертайме. Когда такое расписание, а мы играем чуть ли не каждые два дня, даже пять дополнительных минут довольно-таки сильно сказываются на физическом состоянии, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.