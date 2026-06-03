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«Это просто была битва характеров». Вергун — о втором матче «Зенита» с «Локо» за бронзу ЕЛ

«Это просто была битва характеров». Вергун — о втором матче «Зенита» с «Локо» за бронзу ЕЛ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун высказался насчёт второго матча серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань». Встреча прошла сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело голубых со счётом 64:61. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

«Если в прошлой игре мы отскочили, в этой встрече вымучили эту победу. И во многом благодаря, на мой взгляд, тому, что мы выжили в первой половине, поскольку соперник после поражения начал игру более агрессивно, более сосредоточенно, более качественно.

То, что мы ушли на перерыв при «-2», – большая заслуга характера и неуступчивости. Вторая половина… Было очень мало баскетбола. Мне кажется, даже не стоит анализировать, это просто была битва характеров. И я очень рад, что сделали ставку на правильных людей. И эти люди правильно и, наверное, прежде всего честно выполняют свою работу. Поэтому хотел бы поздравить их прежде всего, это очень непросто в конце сезона, через день, в таком, все-таки усечённом составе, особенно лидеры, которые играли весь год.

Понимаю, что нас ждёт ещё более тяжёлое задание на выезде, но минимум выполнили: мы защитили преимущество домашней площадки. Хорошее начало серии», — приводит слова Вергуна пресс-служба турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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