«Это просто была битва характеров». Вергун — о втором матче «Зенита» с «Локо» за бронзу ЕЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун высказался насчёт второго матча серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань». Встреча прошла сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело голубых со счётом 64:61. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Зенита».

«Если в прошлой игре мы отскочили, в этой встрече вымучили эту победу. И во многом благодаря, на мой взгляд, тому, что мы выжили в первой половине, поскольку соперник после поражения начал игру более агрессивно, более сосредоточенно, более качественно.

То, что мы ушли на перерыв при «-2», – большая заслуга характера и неуступчивости. Вторая половина… Было очень мало баскетбола. Мне кажется, даже не стоит анализировать, это просто была битва характеров. И я очень рад, что сделали ставку на правильных людей. И эти люди правильно и, наверное, прежде всего честно выполняют свою работу. Поэтому хотел бы поздравить их прежде всего, это очень непросто в конце сезона, через день, в таком, все-таки усечённом составе, особенно лидеры, которые играли весь год.

Понимаю, что нас ждёт ещё более тяжёлое задание на выезде, но минимум выполнили: мы защитили преимущество домашней площадки. Хорошее начало серии», — приводит слова Вергуна пресс-служба турнира.