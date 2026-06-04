«У него грандиозная карьера. То, что он делает, невероятно». Топ-боец UFC — о Вембаньяме

Бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган с восхищением высказался в адрес 22-летнего лидера техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» соотечественника Виктора Вембаньямы, выступающего на позиции центрового.

«У Вемби грандиозная карьера. Он очень молод, но уже является зрелым мужчиной и лидером. То, что Виктор сделал и продолжает делать, просто невероятно. Я очень горжусь этим парнем, потому что он француз. На днях «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а я постараюсь завоевать чемпионский титул. Также надеюсь, что сборная Франции выиграет чемпионат мира по футболу. Это будет здорово», — приводит слова Гана портал MMAJunkie.