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«Есть вещи, которые не хочу комментировать». Томович — о 2-м поражении «Локо» от «Зенита»

«Есть вещи, которые не хочу комментировать». Томович — о 2-м поражении «Локо» от «Зенита»
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

«Поздравляю с победой. Есть некоторые вещи, которые я не особо хочу комментировать, некоторые решения и так далее. Поздравляю «Зенит» с победой. Мы будем готовиться к следующему матчу», — сказал Томович на пресс-конференции.

Самым ценным игроком матча стал центровой «Зенита», перешедший из «Локомотива», Андрей Мартюк, записавший на свой счёт по итогам матча 12 очков, семь подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+19».

Третий матч противостояния за третье место состоится 7 июня в Краснодаре.

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