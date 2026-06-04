«Есть вещи, которые не хочу комментировать». Томович — о 2-м поражении «Локо» от «Зенита»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

«Поздравляю с победой. Есть некоторые вещи, которые я не особо хочу комментировать, некоторые решения и так далее. Поздравляю «Зенит» с победой. Мы будем готовиться к следующему матчу», — сказал Томович на пресс-конференции.

Самым ценным игроком матча стал центровой «Зенита», перешедший из «Локомотива», Андрей Мартюк, записавший на свой счёт по итогам матча 12 очков, семь подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+19».

Третий матч противостояния за третье место состоится 7 июня в Краснодаре.